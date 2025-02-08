Местные жители сообщили об атаках беспилотников на Ростов-на-Дону

Местные жители сообщают об атаке беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщает Telegram-канал Baza.

«Беспилотники атакуют Ростов-на-Дону. Жители сообщают, что атака продолжается уже больше часа. Работает ПВО. Над городом раздаются взрывы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата.

7 февраля Минобороны РФ сообщало, что над территорией Белгородской области сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в начале февраля дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Ранения получили водитель и пассажирка.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.