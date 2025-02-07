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В РФ признали украинского бизнесмена Герегу членом экстремистского объединения

Украинский бизнесмен Герега признан членом экстремистского объединения
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commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Росфинмониторинг признал украинского бизнесмена Александра Герегу членом организации, признанной экстремистской. Это следует из обновленного перечня экстремистских и террористических организаций, опубликованного ведомством.

Кроме того, в перечень вошли супруга Гереги Галина, Геннадий Гальчук и Сергей Любчик.

До этого имущество украинского миллиардера, основателя и совладельца сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия» Александра Гереги арестовали в России.

В январе Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого. Против Вербицкого было возбуждено уголовное дело из-за призывов к ударам по России. Кроме того, Вербицкий критиковал правительство России и специальную военную операцию на Украине, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее двух участников легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) признали террористами и экстремистами.

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