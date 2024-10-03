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В России арестовали имущество украинского миллиардера

В РФ в апреле арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги

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Shutterstock

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что имущество украинского миллиардера было арестовано в апреле.

23 сентября Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество кинопродюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. 

В августе российские судебные приставы арестовали активы украинского предпринимателя Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и его партнеров.

5 марта суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Верховный суд Адыгеи подтвердил законность изъятия активов Коломойского.

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