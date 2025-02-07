В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Европу в 2024 году

Около 600 тысяч россиян в 2024 году летали в Европу через третьи страны, еще около 800 тысяч туристов попали в европейские страны наземным путем. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что основным хабом, откуда россияне летят в страны Евросоюза и Великобританию, стала Турция.

«Суммарный выездной поток в страны ЕС составил, таким образом, 1,4 млн поездок россиян», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что по сравнению с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в 10 раз.

1 февраля сообщалось, что Россия стала лидером турпотока в Турцию по итогам 2024 года. В прошлом году граждане РФ совершили 6 710 198 поездок в Турцию. Это на 400 тыс. больше, чем годом ранее. То есть на 6,3% больше, чем в с 2023 году. Доля российского рынка составила 12,75%.

До этого в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. Как уточнили в компании, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.