В АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году

Радикального роста цен на отели в Турции в 2025 году ожидать не стоит — вероятнее всего, средние ценовые показатели повторят текущий год. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Сейчас поступают сигналы о том, что турецкие отели не смогут снизить цены по сравнению с прошлым годом, что связано с резкой девальвацией лиры. Я считаю, что резкого увеличения цен ожидать не следует. Популярные у российских туристов отели будут работать над корректировкой периодов с высокими ценами», — отметил Мурадян.

Он также добавил, что в туризме нет четкого деления на высокие и низкие цены, так как они зависят от конкретных дат.

«Поэтому я полагаю, что «средняя температура» останется близкой к ситуации 2024 года», — сказал он.

Кроме того, Мурадян отметил, что курс рубля может внести свои изменения в ценовую структуру. «Даже если турецкие отели снизят цены на 10%, то при курсе рубля на уровне 100 и выше к доллару и евро, это может создать впечатление, что поездка в Турцию подорожала», — объяснил вице-президент АТОР.

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