Россияне в 2024 году отдыхали в Турции чаще граждан других стран

Минкульт РФ: Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию в 2024 году

Россия стала лидером турпотока в Турцию по итогам 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства культуры и туризма РФ.

В прошлом году граждане РФ совершили 6 710 198 поездок в Турцию. Это на 400 тыс. больше, чем годом ранее. То есть, на 6,3% больше, чем в с 2023 году. Доля российского рынка составила 12,75%.

Второе место по посещаемости Турции заняла Германия — 6,6 млн туристов. Доля немецкого рынка не намного ниже, чем российского — 12,58%. Третью строку рейтинга заняла Британия — 4,4 млн (доля 8,4%). На четвертом месте Иран (3,27 млн туристов) и Болгария (2,9 млн человек).

В декабре прошлого года в Турции отдыхали 287,4 тыс. россиян, это на 10,5% меньше, чем в аналогичный период в 2023 году.

В конце 2024 года турэксперт объяснил, как будет работать налог на заграничные туры.

Российские туроператоры сегодня вносят деньги в фонды на случай банкротства – это примерно 1,4% с каждой путевки или 1,4 тыс. рублей со 100 тыс. рублей. Крупные компании вносят туда по миллиарду, но проблема в том, что по закону представители турфирм не могут распоряжаться накопившейся суммой. На данный момент речь идет о создании госфонда, который будут пополнять сами туристы.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще выбирают отдаленные регионы России для путешествий.