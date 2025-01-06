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Названа неожиданная страна, спрос на полеты в которую вырос у россиян на 234%

ТАСС: спрос у россиян на полеты в Японию и КНР вырос в 2024 году
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Shuji Kajiyama/AP

Спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщения сервисов »Яндекс Путешествия» и OneTwoTrip.

Как уточнили в OneTwoTrip, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Среди других стран, интерес на полеты в которые вырос в прошлом году среди граждан России, оказались Вьетнам (на 143%), Китай (106%), Южная Корея (94%), отметили в компаниях.

В OneTwoTrip добавили, что самой популярной у россиян страной для туристических поездок остается Турция, но за год спрос на поездки туда снизился на 34%.

Во второй половине декабря в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что количество поездок россиян на стране в 2024 году в общей сложности (и организованными группами, и организованные самостоятельно) может составить более 100 млн. Как рассказали в Ассоциации, рынок организованных туристических поездок по России умеренно рос в 2024 году — аналитики ожидают увеличение на 8% относительно 2023 года.

Ранее было названо число иностранцев, посетивших Россию в 2024 году.

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