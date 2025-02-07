Стало известно, с помощью чего будут искать тела экс-мэра Самары и его супруги

kp.ru: тела экс-мэра Самары Тархова и его жены будут искать при помощи GPS

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регоператора АО «Экология».

Предполагается, что трупы могут находиться на мусорном полигоне.

«Мы знаем, где находилась машина, какие делала остановки, и можем определить, в каком месте на полигоне была выгрузка. Эти данные помогут следователям установить примерные места для поисков», — отметили в компании.

По подозрению в расправе над экс-мэром Самары и его супругой арестована их внучка Екатерина Тархова. В квартире у девушки нашли телефоны и паспорта дедушки и бабушки. Также установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Всего, как полагают следователи, Тархова рассчитывала получить 145 млн рублей с продажи имущества родственников. Их останки она могла утилизировать в канистрах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.