Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин не будет выступать по теме крушения самолета AZAL

Песков заявил, что Путин не планирует выступать по теме крушения самолета AZAL
close
Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует выступать на тему крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Таким образом он ответил на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать публикацию агентства APA о том, что власти Азербайджана хотят подать иск против России в международный суд по делу о крушении.

«Нет, не планируется», — сказал представитель Кремля.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

В феврале министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный доклад о крушении. Согласно документу, при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. Затем в 3-й гидросистеме резко упало давление, а уровень жидкости снизился до нуля. В отчете указано, что на обломках лайнера были обнаружены множество сквозных и несквозных повреждений, в том числе правильной прямоугольной формы. Их появление специалисты связывают с «проникновением внешних объектов».

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

Ранее в Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами