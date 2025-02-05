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В Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета

Росавиация: Казахстан подтвердил, что экипаж выбирал аэродром для Embraer 190
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Kazakhstan Emergencies Ministry/Reuters

Опубликованный министерством транспорта Казахстана предварительный отчет подтверждает, что именно экипаж выбрал запасной аэродром для посадки самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом говорится в заявлении Росавиации.

Отчет также подтверждает, что на лайнере имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия. При этом в документе не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, находящиеся в самолете, а у России такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы, отметили в Росавиации.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Согласно отчету Минтранса Казахстана, на обломках лайнера обнаружили множество сквозных и несквозных повреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами.

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Крушение самолета в Казахстане
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