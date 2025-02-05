В Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета

Опубликованный министерством транспорта Казахстана предварительный отчет подтверждает, что именно экипаж выбрал запасной аэродром для посадки самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом говорится в заявлении Росавиации.

Отчет также подтверждает, что на лайнере имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия. При этом в документе не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, находящиеся в самолете, а у России такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы, отметили в Росавиации.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Согласно отчету Минтранса Казахстана, на обломках лайнера обнаружили множество сквозных и несквозных повреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами.