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Путин призвал изменить правила платного приема в вузы

Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию, потребовал качественных изменений в платном приеме в высшие учебные заведения, начиная с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он поручил правительству разработать всеобъемлющий план реформирования системы платного приема в вузы, исключающий избыточный набор студентов на специальности, не востребованные рынком труда.

Путин особо подчеркнул недопустимость подготовки специалистов по невостребованным специальностям в непрофильных вузах и их филиалах, отметив низкое качество образования и отсутствие практической ценности таких программ. Глава государства назвал подобную практику неприемлемой и подчеркнул необходимость ориентации системы высшего образования на реальные потребности российской экономики.

Сегодня глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил с инициативой расширить полномочия своего ведомства, предоставив ему право согласовывать планы приема студентов на платной основе во всех университетах страны, независимо от их ведомственной подчиненности.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет число бюджетных мест в вузах РФ.

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