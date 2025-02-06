Путин призвал изменить правила платного приема в вузы

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию, потребовал качественных изменений в платном приеме в высшие учебные заведения, начиная с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он поручил правительству разработать всеобъемлющий план реформирования системы платного приема в вузы, исключающий избыточный набор студентов на специальности, не востребованные рынком труда.

Путин особо подчеркнул недопустимость подготовки специалистов по невостребованным специальностям в непрофильных вузах и их филиалах, отметив низкое качество образования и отсутствие практической ценности таких программ. Глава государства назвал подобную практику неприемлемой и подчеркнул необходимость ориентации системы высшего образования на реальные потребности российской экономики.

Сегодня глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил с инициативой расширить полномочия своего ведомства, предоставив ему право согласовывать планы приема студентов на платной основе во всех университетах страны, независимо от их ведомственной подчиненности.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет число бюджетных мест в вузах РФ.