В 2025 году вырастет число бюджетных мест в вузах

В российских вузах ожидается увеличение числа бюджетных мест на приоритетные направления. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, слова которого опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«На 2025 год, по сравнению с 2024 годом, количество бюджетных мест, выделяемых вузам на приоритетные направления, останется на уровне прошлого года и даже увеличится. Эти направления включают подготовку инженерно-технических, педагогических и медицинских кадров», — заявил министр.

Он также добавил, что следующий год будет посвящен активному переходу на новую модель высшего образования.

5 декабря сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ изменило порядок поступления граждан в вузы, а также скорректировало правила целевого набора студентов.

Председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что введенные в России единые сроки приема в вузы улучшат положение абитуриентов, поступающих в первом потоке. Теперь им не придется ждать конца августа, чтобы узнать, прошли они конкурс или их места получили поступающие второй волны.

Ранее россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году.