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Фальков предложил позволить Минобрнауки регулировать платный набор в вузы

Фальков призвал передать Минобрнауки право регулирования платного набора в вузы
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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил с инициативой расширить полномочия своего ведомства, предоставив ему право согласовывать планы приема студентов на платной основе во всех университетах страны, независимо от их ведомственной подчиненности. Об этом сообщает ТАСС.

Фальков обосновал это предложение острой нехваткой квалифицированных специалистов на рынке труда, в частности, инженеров.

По мнению министра, система платного обучения должна быть интегрирована в государственные задачи по обеспечению кадрового потенциала.

Он обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность передачи Минобрнауки полномочий по контролю и согласованию планов приема на коммерческой основе во всех высших учебных заведениях, с целью более эффективного распределения ресурсов и ориентации на приоритетные направления развития страны.

До этого Фальков рассказал, то несколько российских университетов, получивших задание выделить не менее 10% бюджетных мест для участников СВО и их семей, приняли решение увеличить эту квоту до 20-30%.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет число бюджетных мест в вузах РФ.

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