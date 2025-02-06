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Путин заявил о необходимости повысить уровень преподавания естественных наук

Путин: уровень преподавания естественных наук в РФ должен быть высоким
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В России должен быть высоким уровень преподавания естественных наук и математики в школах, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по науке и образованию, трансляцию с которого ведет пресс-служба Кремля.

«Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5-9 классах. <...> Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким <...> по всей стране», — высказался российский лидер.

По его мнению, нужно наращивать численность педагогов, разбирающихся в соответствующих дисциплинах, а также повышать качество их обучения.

3 февраля Путин поручил правительству РФ рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы. Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года.

До этого уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что новые группы детей для воссоединения с семьями на Украине и в России будут сформированы в 2025 году.

Ранее Путин призвал помогать гражданам дружественных стран изучать русский язык.

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