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Новые группы детей для воссоединения с семьями в РФ и на Украине сформируют в 2025 году

Львова-Белова: в 2025 году новые группы детей воссоединятся с семьями

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Новые группы детей для воссоединения с семьями на Украине и в России будут сформированы в 2025 году. Об этом со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову сообщает РИА Новости.

По словам Львовой-Беловой, работа по этому поводу с Украиной не останавливается, стороны общаются по видеосвязи.

«До нового года мы не успеем больше никого [воссоединить], но в новом году группы будут очередные», — сказала детский омбудсмен.

К настоящему времени удалось воссоединить с близкими 15 детей из России и 87 детей с Украины и из других стран.

28 ноября сообщалось, что Россия при посредничестве Катара передала Украине еще семерых детей. По словам Львовой-Беловой, до обмена большинство из них проживали в России с близкими родственниками, в основном с бабушками. Один из детей был помещен в детский дом, лишившись родителей, а теперь вернется на родину, где опеку над ним оформил брат.

Ранее аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии.

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