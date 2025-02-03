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Путин поручил рассмотреть внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО детей в школы

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и высшим должностным лицам регионов России рассмотреть возможность приема детей в общеобразовательные учреждения, в том числе в те, которые имеют возможность подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, а также к госслужбе российского казначейства.

Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года.

До этого уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что новые группы детей для воссоединения с семьями на Украине и в России будут сформированы в 2025 году.

По словам Львовой-Беловой, работа по этому поводу с Украиной не останавливается, стороны общаются по видеосвязи.

К настоящему времени удалось воссоединить с близкими 15 детей из России и 87 детей с Украины и из других стран.

Ранее Россия передала Украине семерых детей.

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