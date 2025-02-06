СК возбудил дело после крушение легкомоторного самолета в Подмосковье

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области», — говорится в сообщении.

Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

6 февраля Telegram-канал 112 со ссылкой на источники сообщил об авиакатастрофе в районе подмосковного аэродрома Мячково. Разбился легкомоторный самолет Р-2002 Sierra, выполнявший учебно-тренировочный полет. По данным 112, экипаж воздушного судна перестал выходить на связь в 13:10 по московскому времени. Позднее в МЧС сообщили, что на борту находились два человека — спасти их не удалось. Специалисты рассматривают нарушение работоспособности оборудования в качестве одной из приоритетных версий крушения.

Ранее в Швейцарии разбился частный самолет.