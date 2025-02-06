Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

«112»‎: легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье

В Подмосковье в районе аэродрома Мячково разбился легкомоторный самолет, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Других подробностей не сообщается.

По данным канала, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, который попросили пролететь в районе места крушения. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

Накануне два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту в американском городе Сиэтл. Как писало издание Newsweek, лайнер японских авиалиний задел воздушное судно компании Delta.

В результате руководство аэропорта приняло решение отложить вылет некоторых самолетов, хотя инцидент произошел вне зоны воздушного контроля. Комментируя ситуацию, в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили о начале расследования.

Ранее в аэропорту в американском городе Хьюстон загорелся пассажирский лайнер.