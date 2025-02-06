В МЧС подтвердили падение самолета в Подмосковье

МЧС подтвердило падение легкомоторного самолета в нескольких километрах от подмосковного аэропорта Мячково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полета совершил жесткую посадку легкомоторный самолет», — отметили, в МЧС, добавив, что на борту находились два человека, спасти их не удалось.

На месте крушения работают 26 человек и 8 единиц техники. К аэродрому Мячково также выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

По данным Telegram-канала 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь. Случившееся подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Он сообщил, что увидел горящий борт.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее в аэропорту в американском городе Хьюстон загорелся пассажирский лайнер.