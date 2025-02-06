В Швейцарии разбился частный самолет

20 Minuten: несколько человек пострадали при крушении самолета в кантоне Берн

Небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн, расположенном на западе центральной части Швейцарии. Об этом пишет портал 20 Minuten.

По информации журналистов, в стране разбился одномоторный пятиместный самолет Socata TBM-700C французского производства. Воздушное судно следовало из города Локарно в город Гренхен.

«Известно о нескольких пострадавших», — говорится в материале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Другие подробности, включая причины авиакатастрофы, пока не поступали.

5 февраля два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту в американском городе Сиэтл. Как писало издание Newsweek, лайнер японских авиалиний задел воздушное судно компании Delta.

В результате руководство аэропорта приняло решение отложить вылет некоторых самолетов, хотя инцидент произошел вне зоны воздушного контроля. Комментируя ситуацию, в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили о начале расследования.

Ранее в аэропорту в американском городе Хьюстон загорелся пассажирский лайнер.