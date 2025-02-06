Названа возможная причина крушения самолета в Московской области

Специалисты рассматривают нарушение работоспособности оборудования в качестве одной из приоритетных версий крушения легкомоторного самолета в районе аэродрома Мячково в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В качестве приоритетной рассматривается версия технического отказа», — сказал источник агентства.

При этом он подчеркнул, что при расследовании инцидента сотрудники профильных служб рассмотрят все возможные причины.

6 февраля Telegram-канал 112 со ссылкой на источники сообщил об авиакатастрофе в районе подмосковного аэродрома Мячково. В столичном регионе разбился легкомоторный самолет Р-2002 Sierra, выполнявший учебно-тренировочный полет. По данным 112, экипаж воздушного судна перестал выходить на связь в 13:10 мск.

Позже эту информацию подтвердила пресс-служба МЧС РФ. В ведомстве рассказали, что на борту находились два человека — их спасти не удалось.

Сейчас на месте происшествия находятся 26 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. Кроме того, к аэродрому Мячково выехал заместитель прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

Также ситуацию прокомментировали в Следственном комитете РФ. Там заявили, что начали проверку с целью выяснения деталей крушения самолета.

Ранее в Швейцарии разбился частный самолет.