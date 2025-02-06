В российском регионе объявили дополнительные выходные в честь религиозных праздников

В Крыму 31 марта, 21 апреля, 6 июня и 9 июня в 2025 году объявили выходными днями в честь ряда мусульманских и православных праздников. Об этом сообщил глава региона России Сергей Аксенов в Telegram-канале.

31 марта мусульмане республики будут праздновать Ураза-байрам, а 6 июня — Курбан-байрам.

Православные христиане 21 апреля встретят Пасху, а 9 июня отпразднуют День Святой Троицы.

Соответствующий указ уже опубликован на сайте правительства Крыма.

До этого в Бурятии 3 марта 2025 года объявили выходным днем из-за празднования Сагаалгана (в переводе с бурятского языка означает Белый месяц. — «Газета.Ru») — Нового года по лунному календарю.

Также сообщалось, что День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, но длинных выходных не будет, потому что дополнительный выходной в честь праздника перенесли на 8 мая. Таким образом, в мае жители России будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

8 Марта в 2025 году выпадет на субботу, поэтому дополнительный выходной день будет перенесен на 13 июня. 12 июня россияне также будут отдыхать, отмечая День России.

Ранее россиян предупредили о единственной шестидневной неделе 2025 года.