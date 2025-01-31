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Дополнительный выходной в честь 23 февраля перенесли на другой месяц

Юрист Владимирова сообщила, что выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая
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Depositphotos

День защитника Отечества в 2024 году выпадает на воскресенье, но длинных выходных не будет, потому что дополнительный выходной в честь праздника перенесли на 8 мая. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«На праздник День защитника Отечества длинных выходных в этом году не будет, несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — сказала Владимирова.

Соответствующее решение принято правительством и утверждено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год».

Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

29 января директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев сообщал, что 8 Марта в 2025 году выпадет на субботу, поэтому дополнительный выходной день будет перенесен на 13 июня. Он отметил, что 12 июня граждане также будут отдыхать, отмечая День России.

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.

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