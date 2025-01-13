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В российском регионе 3 марта объявили выходным днем

В Бурятии 3 марта объявили выходным днем из-за празднования Сагаалгана
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В Бурятии 3 марта 2025 года объявили выходным днем из-за празднования Сагаалгана (в переводе с бурятского языка означает Белый месяц. — «Газета.Ru») — Нового года по лунному календарю. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов, документ размещен на сайте правительства региона.

«Еще один выходной. Только закончились новогодние праздники, но у нас еще и свой Новый год есть», — заявил в своем Telegram-канале Цыденов.

Он отметил, что в этом году Сагаалган выпадает на субботу, 1 марта. По словам чиновника, в понедельник, 3 марта, в республике будет дополнительный выходной. Согласно его указу, выходной день с 1 марта перенесли на 3 марта.

Буддисты каждый год отмечают Сагаалган в разное время: дата начала Белого месяца рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы — начало весны. Буддийские священнослужители определяют точную дату празднования, которое приходится на первое весеннее новолуние. Сагаалган принято отмечать целый месяц.

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