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Россиян предупредили о единственной шестидневной неделе 2025 года

РИА: россияне будут работать шесть дней в неделю с 27 октября по 1 ноября
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ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году россияне только один раз будут работать шесть дней подряд, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, это произойдет осенью — с 27 октября по 1 ноября, зато рабочий день 1 ноября будет сокращенным.

Как отмечается, правительство перенесло выходной день с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. По этой причине отдыхать по случаю Дня народного единства можно будет с 2 по 4 ноября.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени. Праздник призван возродить историческую память о событиях 1612 года и подчеркнуть важность единства народа.

В этот день представители руководства страны и регионов возлагают цветы к памятникам Минину и Пожарскому и проводят торжественные собрания и награждения за заслуги перед Отечеством. Кроме того, в РФ организуются концерты, выставки, фестивали и исторические реконструкции, направленные на укрепление межнационального согласия и патриотизма.

Ранее дополнительный выходной в честь 23 февраля перенесли на другой месяц.

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