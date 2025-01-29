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Эксперт объяснил отсутствие длинных выходных на гендерные праздники в 2025 году

Директор КРОС объяснил, почему на 8 Марта и 23 Февраля не будет длинных выходных
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Shutterstock/Gustova Svetlana

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев объяснил, что в 2025 году на 8 Марта и 23 Февраля не будет длинных выходных из-за особенностей производственного календаря. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Дударев, привычная россиянам схема отдыха не будет применена, поскольку выходной 23 Февраля выпадет на воскресенье и будет перенесен на майские праздники. 8 Марта в 2025 году выпадет на субботу, и этот выходной день будет перенесен на 13 июня. Таким образом, перенесенные выходные дни позволят россиянам дольше отдыхать в теплое время года.

До этого треть россиян назвали майские праздники дополнительным отпуском.

Почти половина (46%) россиян любят, когда длинные выходные проходят без работы, 15% не нравится такой график, 13% назвали длинные выходные слишком тяжелыми, а 25% опрошенных нормально переносят изменение графика.

Ранее 20% россиян выступили за сокращение майских праздников.

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