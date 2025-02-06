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В Херсонской области потребовали признать геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ

Прокуратура просит признать геноцидом преступления нацистов в Херсонской области
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Прокуратура Херсонской области направила в суд прошение о признании геноцидом преступлений нацистов в годы в Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ведомства, соответствующее поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Прокурором Херсонской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Николаевской и Запорожской областей», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста не высказался о советских жертвах нацистов. Представитель МИД добавила, что народы СССР «внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией».

27 января российский лидер Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам заявил, что Россия всегда будет помнить, что свободу от нацизма человечеству принес именно советский народ.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.

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