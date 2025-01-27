Путин напомнил, кто освободил человечество от нацизма

Россия всегда будет помнить, что свободу от нацизма человечеству принес именно советский народ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам, передает ТАСС.
«Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир, свободу принес человечеству именно советский народ. И сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимой утраты», — заявил он.
До этого Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом. По его словам, данное событие унесло более одного миллиона жизней.
27 января Путин приехал на торжественный концерт в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Он возложил венок к «Рубежному камню» и к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также вручил участникам Великой Отечественной войны — жителям Санкт-Петербурга первые юбилейные медали, учрежденные в ознаменование 80-летия Победы.
Ранее посольство РФ заявило, что ФРГ продолжает уклоняться от выплат блокадникам Ленинграда.