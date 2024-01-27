Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом

Блокада Ленинграда стала только частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна оставаться незыблемой. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в рамках концерта-реквиема в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда, его цитирует РИА Новости.

«Их действия <...> соответствуют признанному во всем мире определению геноцида», — заявил глава государства.

Российский лидер напомнил, что нацисты во времена Великой Отечественной войны работали цинично и осознанно, заведомо обрекая жителей блокадного города на бесчеловечные лишения и муки.

По словам Путина, нацистские бесчинства, голод и болезни в те времена лишили жизни свыше миллиона человек, в основном женщин, детей и пенсионеров.

«Мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права», — резюмировал президент.

Перед этим Путин в компании белорусского коллеги Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны. Памятник расположен в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области.

Ранее Путин объявил минуту молчания в память о блокаде Ленинграда.