В ООН ответили на критику МИД России в адрес генсека из-за слов о жертвах нацистов

Организация Объединенных Наций (ООН) скорбит по гражданам СССР, погибшим в ходе Второй мировой войны. Об этом РИА Новости рассказал заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Так он прокомментировал критику в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Хак подчеркнул, что высказывания Гутерриша «говорят сами за себя».

До этого Захарова заявила, что Москва возмущена тем, что Гутерриш во время выступления по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста не высказался о советских жертвах нацистов. Представитель МИД добавила, что народы СССР «внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией».

В ноябре Захарова заявила, что Берлин предпринимает попытки переписать историю в пользу Третьего рейха, отказываясь признавать геноцидом преступления фашистских войск во время Великой Отечественной войны и оскорбляя таким образом потомков тех, кто пал от рук нацизма.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.