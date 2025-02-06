Суд арестовал имущество руководителя «Пантеона защитников отечества»

Деньги и недвижимое имущество главы федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны РФ Вячеслава Филиппова арестовали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

«Недвижимое имущество и денежные средства Филиппова арестованы», — отмечается в документах.

Филиппову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку мужчине дал владелец ООО «ПСС» Олег Суворов, чья компания занимается установкой памятников и металлоконструкций.

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