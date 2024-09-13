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Суд в Москве избрал меру пресечения главе «Пантеона защитников Отечества»

Суд в Москве арестовал главу «Пантеона защитников Отечества» Филиппова

Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно сообщению, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу Филиппова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку мужчине дал владелец ООО «ПСС» Олег Суворов, чья компания занимается установкой памятников и металлоконструкций.

Агентство РИА Новости ранее сообщало, что Филиппов будет находиться под стражей до 10 ноября 2024 года.

12 сентября агентство ТАСС сообщало, что фигуранты уголовного дела о взятке главе военного кладбища Минобороны в Мытищах были отправлены в следственный изолятор, поскольку на свободе могут уничтожить доказательства или угрожать свидетелям.

Ранее в Красноярске задержали полицейского чиновника по подозрению во взятках.

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