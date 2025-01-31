Начальника представительства Минобороны России арестовали по делу о взятке

Начальника представительства МО Болгарева арестовали по делу о взятке на 14 млн

Начальник 5481 военного представительства министерства обороны России Сергей Болгарев арестован по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год мужчина получил более 14 млн руб. «за формальную приемку продукции военного назначения» и покровительство при исполнении государственного оборонного заказа от генерального директора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко

Завод привлекли к исполнению более десяти государственных контрактов министерства обороны на сумму более 500 млн руб. в качестве субподрядчика. Его продукция в том числе поступала в подразделения, которые участвовали в боевых действиях. Болгаревым контролировалось ее качество и осуществлялась техническая приемка. Начальнику военного представительства Минобороны России грозит до 15 лет лишения свободы.

«Суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

До этого Следственный комитет завершил расследование в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), бывшего руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны Валерия Муминджанова. На автомобиль и денежные средства Муминджанова наложили арест на сумму, равную размеру полученной взятки.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.