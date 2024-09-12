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Стало известно обвинение главе «Пантеона защитников Отечества»

ТАСС: глава «Пантеона защитников Отечества» обвиняется в получении взятки

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Глава фонда «Пантеон защитников Отечества» Вячеслав Филиппов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, взятку мужчине дал владелец компании ООО «ПСС» Олег Суворов. ООО занимается установкой памятников и других металлоконструкций.

Суд арестовал руководителя ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» вечером 12 сентября.

Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее обвиняемый по делу о взятках в биткоинах экс-следователь отказался от звания.

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