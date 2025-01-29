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СК завершил расследование в отношении генерала Муминджанова по делу о взятке

СК: завершено расследование дела замкомандующего ЛВО Муминджанова
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), бывшего руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны Валерия Муминджанова. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Муминджанов был заключен под стражу.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении Муминджанова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Замкомандующего арестовали 3 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, штраф и конфискация имущества по делу о взятках.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.

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