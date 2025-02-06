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В прокуратуре Парижа рассказали, когда дело Дурова может быть передано в суд

Wired: дело Дурова не будет передано в суд во Франции в ближайший год
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Pavel Durov/Global Look Press

Дело основателя мессенджера Telegram, бизнесмена Павла Дурова не будет передано в суд во Франции в течение ближайшего года или более. Об этом сообщает Wired.

По словам представительницы прокуратуры Парижа Майлис де Рек, в течение всего времени, пока дело будет передаваться в суд, Дуров должен будет находиться во Франции.

Она подчеркнула, что ордер на арест предпринимателя было решено выдать после того, как в прокуратуре осознали, сколько расследований зашло в тупик из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о предоставлении информации.

В публикации отмечается, что на фоне данной ситуации Telegram начал активнее сотрудничать с представителями правоохранительных органов во Франции, Бельгии и Южной Корее.

До этого Дуров в ходе судебного заседания во Франции заявил, что собирается улучшить модерацию в основанном им кроссплатформенном мессенджере Telegram.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

6 декабря 2024 года сообщалось, что Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции. Речь о расследовании насчет возможной связи Telegram с преступной деятельностью. Подробности допроса не раскрывались.

Ранее Дуров заявил о гордости за Telegram.

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