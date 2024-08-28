Дурова взяли под судебный надзор и назначили залог

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Кроме того, бизнесмен должен внести залог в размере €5 млн. Ему нужно будет появляться в полиции 2 раза в неделю.

«Известия» писали, что Павел Дуров останется в камере в здании суда до четверга, 29 августа.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

28 августа газета Politico сообщила, что в розыск объявлен брат Дурова Николай. По данным издания, французские власти выдали ордера на арест братьев 25 марта 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы». В прокуратуре Франции отказались комментировать эту информацию.

Ранее французские СМИ сообщили о новом расследовании по делу Дурова.