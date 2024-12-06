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Павел Дуров был впервые допрошен по существу в парижском суде

AFP: Дуров был впервые допрошен по существу в парижском суде

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Pavel Durov/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции, сообщает агентство AFP со ссылкой на информированный источник.

В пятницу Дурова допрашивал судья, касаясь расследования о возможной связи платформы с преступной деятельностью, отметило агентство. Дуров прибыл в суд в Париже в 10:00 по местному времени (12:00 мск) в сопровождении двух адвокатов. Он заявил, что «доверяет французскому правосудию», но воздержался от дополнительных комментариев по делу и обвинениям в его адрес.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят
под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее стало известно, куда из пятизвездочного отеля в Париже может переехать Дуров.

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