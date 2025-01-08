Дуров заявил о гордости за Telegram

Дуров: Telegram поддержал свободу слова до того, как это стало безопасно

Бизнесмен Павел Дуров заявил в своем Telegram-канале о гордости тем фактом, что основанный им мессенджер поддержал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасно.

Дуров подчеркнул, что ценности его компании не зависят от избирательных циклов в США.

«Сегодня другие платформы заявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящее испытание их новых ценностей произойдет, когда политические ветры снова изменятся. Легко говорить, что вы что-то поддерживаете, когда вы ничем не рискуете», — написал Дуров на английском.

Незадолго до этого издание Bleeping Computer писало, что мессенджер Telegram передал правоохранительным органам США данные 2253 пользователей в ответ на 900 запросов правительства. Уточнялось, что значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами произошло после изменения политики Telegram по предоставлению данных пользователей, анонсированного в сентябре 2024 года.

31 декабря Дуров сообщил о блокировке доступа к некоторым российским новостным Telegram-каналам в Европейском союзе. При этом он подчеркнул, что у российских пользователей по-прежнему свободный доступ ко всем западным медиаканалам, представленным в Telegram.

Ранее Маск похвалил Дурова на фоне успеха Telegram.