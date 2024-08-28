Французская прокуратура выдвинула обвинения Дурову

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Об этом сообщили во французской прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что основателя мессенджера обвинил в шести из 12 ранее озвученных правонарушений, включая отказ от сотрудничества с властями.

До этого сообщалось, что у министерства иностранных дел (МИД) Франции возникли претензии к процедуре получения Павлом Дуровым французского гражданства.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания.