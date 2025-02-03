Губернатор Волгоградской области рассказал о ночной атаке дронов ВСУ

За минувшую ночь средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, большую часть беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили. После падения обломков сбитых дронов начались небольшие возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, которые оперативно локализовали.

Также, по словам губернатора, этой ночью фиксировали кратковременные перепады напряжения в электросети, но проблемы в энергоснабжении Волгоградской агломерации больше нет.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее момент взрыва беспилотника ВСУ за жилым домом в Волгограде попал на видео.