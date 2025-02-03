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Губернатор Волгоградской области рассказал о ночной атаке дронов ВСУ

Бочаров: ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область
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Станислав Красильников/РИА Новости

За минувшую ночь средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, большую часть беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили. После падения обломков сбитых дронов начались небольшие возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, которые оперативно локализовали.

Также, по словам губернатора, этой ночью фиксировали кратковременные перепады напряжения в электросети, но проблемы в энергоснабжении Волгоградской агломерации больше нет.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее момент взрыва беспилотника ВСУ за жилым домом в Волгограде попал на видео.

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Атаки БПЛА на Россию
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