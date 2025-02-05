Балицкий рассказал о здоровье детей, пострадавших при ударе ВСУ по школьному автобусу

Пятеро детей, пострадавших при ударе украинского беспилотника по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, находятся под наблюдением медиков, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, школьники получают всю необходимую медицинскую помощь.

«Водитель автобуса находится на лечении в Крыму, его состояние стабилизировалось», — написал Балицкий.

4 февраля в Запорожской области при атаке украинского беспилотника был поврежден школьный автобус. Губернатор сообщал, что водитель транспортного средства серьезно пострадал и находится в тяжелом состоянии, а пятеро детей получили осколочные ранения. Всего в автобусе было 20 школьников и двое сопровождающих взрослых.

Балицкий отмечал, что водитель получил осколочные ранения грудной клетки и глаза, а также ожоги лица. Его доставили в Мелитопольскую областную больницу.

Позже Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что следит за информацией об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Запорожской области.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал маршрутку в Белгородской области.