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Познер раскритиковал предложение запретить продажу алкоголя до 21 года

Познер раскритиковал идею Бастрыкина запретить продажу алкоголя до 21 года
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Антон Денисов/РИА Новости

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал предложение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года. В интервью изданию «Абзац» Познер раскритиковал эту инициативу, назвав ее неэффективной.

Он отметил, что его больше беспокоит высокий уровень алкоголизма в стране и спросил, почему люди пьют так много. По его мнению, такие запреты не приведут к значительным изменениям в ситуации. Познер подчеркнул, что проблема алкоголизма серьезная и давно известная, и считает, что решать ее через запреты — неэффективный подход.

5 февраля Бастрыкин заявил, что СК предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Как отметил глава Следственного комитета, это может помочь предотвратить алкоголизацию молодежи.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею главы СК, но усомнился в том, что ее можно будет реализовать. Кроме того, считает Тумусов, запрет приведет к появлению подпольного рынка.

Ранее в Госдуме высказались об идее «сухого закона» на время СВО.

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