Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«По лицу не определишь»: в Госдуме оценили идею Бастрыкина о продаже алкоголя с 21 года

В Госдуме считают, что запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок
close
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею главы СК запретить продажу алкогольных напитков до 21 года, но усомнился в том, что ее можно будет реализовать. Кроме того, считает Тумусов, запрет приведет к появлению подпольного рынка.

«21 год — это самый оптимальный возраст, когда формируется здоровье человека, после 22 до 29 оно уже сформировано. С другой стороны, правоприменительная практика. Если вдруг такой закон будет принят, это будет плохо администрируемая мера. Человек возраста 21 год и 22 — по лицу не определишь, а каждый раз требовать паспорт не очень. Как идею я поддерживаю, но с точки зрения закона, я думаю, что это нереализуемая мера. Любой запрет ограничивает, полной свободы нет. Такие вещи, как подпольный рынок и услуги, они обязательно появятся», – сказал он.

Как считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, введение запрета на продажу спиртного до 21 года необходимо для предупреждения «алкоголизации молодежи». По его словам, под запрет могут попасть пиво и другие слабоалкогольные напитки.

Также Бастрыкин предложил рассмотреть возможность снижения возраста привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, с 16 до 14 лет.

Ранее в Госдуме высказались об идее «сухого закона» на время СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами