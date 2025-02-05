«По лицу не определишь»: в Госдуме оценили идею Бастрыкина о продаже алкоголя с 21 года

В Госдуме считают, что запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею главы СК запретить продажу алкогольных напитков до 21 года, но усомнился в том, что ее можно будет реализовать. Кроме того, считает Тумусов, запрет приведет к появлению подпольного рынка.

«21 год — это самый оптимальный возраст, когда формируется здоровье человека, после 22 до 29 оно уже сформировано. С другой стороны, правоприменительная практика. Если вдруг такой закон будет принят, это будет плохо администрируемая мера. Человек возраста 21 год и 22 — по лицу не определишь, а каждый раз требовать паспорт не очень. Как идею я поддерживаю, но с точки зрения закона, я думаю, что это нереализуемая мера. Любой запрет ограничивает, полной свободы нет. Такие вещи, как подпольный рынок и услуги, они обязательно появятся», – сказал он.

Как считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, введение запрета на продажу спиртного до 21 года необходимо для предупреждения «алкоголизации молодежи». По его словам, под запрет могут попасть пиво и другие слабоалкогольные напитки.

Также Бастрыкин предложил рассмотреть возможность снижения возраста привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, с 16 до 14 лет.

Ранее в Госдуме высказались об идее «сухого закона» на время СВО.