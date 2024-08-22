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Госдума не планирует вводить «сухой закон» на время СВО

Депутат Хамзаев: в России не будут запрещать алкоголь на время СВО

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Запрет на продажу алкоголя на время специальной военной операции (СВО) не будет вводиться в России без общественной поддержки. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Нет, не было такой позиции в целом (о введении запрета на продажу алкоголя. — «Газета.Ru». Во-первых, я считаю, что государство, когда идет по механизму только «сухого закона», признается в своем бессилии: и интеллектуальном, и административном, и регуляторном. Значит, ничего не смогли сделать и двигаются от крайности в крайность. Но при этом есть другой механизм: законодательно мы закрепили, что, когда где-то происходит ЧС, на этой зоне вводится запрет на продажу алкоголя. Потому что ситуация чрезвычайная, и чтобы ее не усугублять, а выпрямить с точки зрения наведения порядка, такое ограничение вводится. Частично такое же ограничение вводилось в местах, где ведется специальная военная операция. Такой механизм тоже у нас был», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что Россия уже проходила через «специфическую практику» тотального запрета алкоголя. И негативного эффекта избежать тогда не удалось.

«Например, начало 1980-х годов. Был свой эффект положительный, но был и негативный. В бочке меда ложка дегтя в итоге получилась. Много полезного сделали, но перешли крайность, которую преодолевают не до физиологического, а психологического абсурда. Поэтому тут нужно внимательно подходить, деликатно, через механизм общественной поддержки, и потом уже ее интеграции в законодательные изменения», — заключил Хамзаев.

22 августа 1914 года, в период Первой мировой войны, в России был издан указ о «воспрещении продажи водочных изделий впредь до окончания военного времени». Изначально ограничить продажу алкоголя планировалось только на время мобилизации, но действие «сухого закона» растянулось на многие месяцы. Мера вызвала народный гнев, а в отдельных регионах страны властям даже приходилось пресекать винные погромы.

Ранее Хамзаев предложил запретить детское шампанское.

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