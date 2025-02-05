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СК предлагает запретить продажу алкоголя до 21 года

Бастрыкин: СК предлагает запретить продажу любого алкоголя до 21 года
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Depositphotos

Следственный комитет России предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, слова которого передает РИА Новости.

«Для предотвращения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил он на заседании коллегии ведомства.

Также Бастрыкин предложил рассмотреть возможность снижения возраста привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, с 16 до 14 лет.

«Это поможет противодействовать криминалу, который вовлекает подростков в наркобизнес, убеждая их в безнаказанности из-за возраста», — добавил он.

В сентябре прошлого года депутат Государственной думы России Султан Хамзаев заявил, что парламентарии подготовят законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя гражданам, чей возраст не достиг 21 года.

Депутат подчеркнул, что подобная мера нужна для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». Он добавил, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку ограничений. Хамзаев считает, что нарушителей нужно будет привлекать к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что больше трети россиян поддерживают запрет на продажу фастфуда для детей.

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