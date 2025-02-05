Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договора о безопасности с Белоруссией

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение по безопасности с Белоруссией
close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующий документ появился на портале нижней палаты парламента.

«[Законопроект] зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы», — говорится на сайте.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя подписание соглашения, заявлял, что Российская Федерация и Республика Беларусь вместе защищают историческую правду и отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее в Минске заявили, что не видят признаков агрессии со стороны Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами