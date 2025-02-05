Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договора о безопасности с Белоруссией

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение по безопасности с Белоруссией

Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующий документ появился на портале нижней палаты парламента.

«[Законопроект] зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы», — говорится на сайте.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя подписание соглашения, заявлял, что Российская Федерация и Республика Беларусь вместе защищают историческую правду и отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее в Минске заявили, что не видят признаков агрессии со стороны Запада.