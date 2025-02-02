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В Минске не увидели признаков агрессии со стороны Запада

Вольфович: Минск пока не видит признаков начала агрессии со стороны Запада
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Минобороны Республики Беларусь

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии на данный момент со стороны западных стран явных признаков подготовки агрессии против Минска. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что, хотя исключать возможность эскалации нельзя, сейчас таких угроз не наблюдается.

Вольфович обратил внимание на продолжающийся рост военных учений и оборонных бюджетов в соседних западных странах, отметив отсутствие необходимости в подобных действиях, так как со стороны Белоруссии никаких угроз не исходит.

Госсекретарь Совбеза также констатировал успешное обеспечение безопасности силовыми структурами страны во время президентских выборов 26 января, подчеркнув, что это лишь часть более масштабных задач по обеспечению национальной безопасности.

На прошлой неделе сообщалось, что Польша продолжает строительство защитных сооружений на границе с Белоруссией. Около 13 тысяч пограничников и солдат охраняют около 400 км границы, которая стала буферной зоной с момента начала Россией военной операции на Украине. Аналогичные укрепления расположены на северной границе республики с Калининградом.

Ранее Лукашенко раскрыл, когда Запад планирует «зайти» в Белоруссию.

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