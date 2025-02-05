В Эстонии электростанция и энергоблок ТЭС вышли из строя

Delfi: в Эстонии вышла из строя электростанция Auvere перед отключением от БРЭЛЛ

Электростанция Auvere и шестой энергоблок тепловой электростанции в Нарве вышли из строя перед отключением Эстонии от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией, которая называется БРЭЛЛ. Об этом пишет портал Delfi.

По данным издания, электростанция Auvere не работает уже пять дней из-за поломки котла.

«К тому же Eesti Energia сегодня сообщила рынку электроэнергии, что внепланово из рабочего режима выходит шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве», — отмечается в сообщении.

В соответствии с ремонтным планом, шестой блок должен быть запущен 6 февраля.

3 февраля власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ.

В июле 2023 года страны Прибалтики договорились выйти из энергосистемы БРЭЛЛ к началу 2025 года. В планах ведомств республик было синхронизироваться с европейскими системами.

В июле 2024 года министерство энергетики Литвы сообщило, что страны Прибалтики собираются покинуть энергетическую систему в феврале 2025 года. Предполагалось, что Россию и Белоруссию уведомят об этом за шесть месяцев до запланированного выхода из БРЭЛЛ.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.