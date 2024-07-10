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Прибалтика рвет электрические «связи» с Россией и Белоруссией

Страны Прибалтики собирается покинуть единую энергосистему с РФ и Белоруссией

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Depositphotos

Страны Прибалтики собирается покинуть единую энергетическую систему с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) в феврале 2025 года. Об этом сообщается на сайте министерства энергетики Литвы.

«В ближайшие недели операторы Балтийской системы энергопередачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт по БРЭЛЛ <...>. После решения о непродлении контракта БРЭЛЛ страны Балтии проведут испытания собственной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года», — заявили в минэнерго Литвы.

Предполагается, что страны Прибалтики должны уведомить Россию и Белоруссию за шесть месяцев до запланированного выхода из БРЭЛЛ.

До этого премьер-министры стран Прибалтики подписали декларацию о досрочном выходе из российской электросети.

Премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что страны Прибалтики хотят получить независимость от энергии из России.

Ранее энергосистема Калининградской области подтвердила надежность работы в изолированном режиме.

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